Formiran Savet za porodicu i demografiju

Postavljeno: 13.12.2025

Na jučerašnjoj sednici Vlade Republike Srbije doneta je Odluka o formiranju Saveta za porodicu i demografiju, kojim će predsedavati premijer prof. dr Đuro Macut. Ovo je prvi put da Srbija dobija telo koje će biti glavni nosilac demografske politike i koordinisati aktivnosti svih relevantnih resora

Formiranje Saveta predstavlja jedan od ključnih koraka ka uspostavljanju stabilnog sistema podrške porodici i demografskom razvoju. Planiran je početak izrade prve strategije demografskog razvoja Srbije za period od 2026. do 2036. godine, sa projekcijama do 2050, koja će biti praćena akcionim planom i usklađena sa programom rada Vlade.
Nova strategija treba da ponudi konkretne mere koje će omogućiti efikasnije suočavanje sa izazovima kao što su pad nataliteta, depopulacija, starenje stanovništva, migracije i usklađivanje rada i roditeljstva.

Kao radno telo Vlade, Savet će razmatrati i predlagati načine za unapređenje pronatalitetnih politika, pratiti stanje u ovoj oblasti, inicirati mere i učestvovati u promociji demografskih i porodičnih politika u Srbiji.

