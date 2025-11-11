FK Napredak uputio zahvalnost navijači(ca)ma

Postavljeno: 11.11.2025

Bez obzira na vremenske prilike, spremne da usklade termine treninga kako bi došle da pruže glasnu podršku, rukometašice Napretka predvođene legendarnom Ljiljom Knežević Maksić, uvek su na tribinama

Nisu izostale ni protiv Mladosti. Iako je na dan odigravanja utakmice sa Lučancima bila velika srpska slava Mitrovdan, a vreme bilo tmurno i hladno, na stadion su došli i drugi kruševački sportisti, ne samo iz Napretkove porodice, svesni da je fudbalerima podrška potrebnija nego ikad.

Zbog toga, neizmerno hvala svima sa tribina, uz nadu da nisu daleko dani i kada ćemo se – svi zajedno radovati, a sve jednom prođe, i dobro i loše…

