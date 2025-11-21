FK Napredak: Uoči drugog kruga prvenstva

Počinje drugi krug šampionata, a do kraja ove kalendarske godine ostalo je još pet kola. Napredak dočekuje Čukarički, gostuje Novom Pazaru, pa u Kruševac stiže Železničar. Ide se potom u goste Partizanu i na kraju u Kruševac dolazi Radnički 1923

Na premijeri aktuelnog prvenstva, na gostovanju kod Čukaričkog, a utakmica se igrala u Pančevu, zbog radova na stadionu na Banovom brdu, Napredak je doživeo minimalan poraz (1:0), u utakmici, u kojoj je, maltene od početka imao igrača manje, pošto je Drobnjak dobio crveni karton već u osmom minutu… Da li je crnoj seriji, koja je u julu počela upravo utakmicom sa Brđanima konačno došao kraj, mogao bi da pokaže 15. međusobni duel u kruševačkom hramu fudbala, kojim se otvara drugi krug sezone – subota 17 časova.

Od osnivanja Super lige Srbije sa Čukaričkim su se Čarapani pod Bagdalom sastali 14 puta, upisali sedam pobeda, dva remija i pet poraza. Poslednju pobedu na domaćem terenu izvojevali su u prethodnom prvenstvu, 8. marta ove godine. Bilo je 2:1 za Napredak, a dvostruki strelac je bio Vladimir Miletić. Tačno dve godine ranije (22. novembra 2023,) u utakmici od velikog značaja u tom trenutku, slavili su minimalnu pobedu (1:0), a gol je postigao Lazar Zličić.

Čukarički je trenutno na šestoj poziciji sa 21 bodom i dve utakmice manje, Napredak je na dnu tabele, sa samo osam bodova i jasno je da uloga favorita pripada gostima. Jasno je i da ga čeka teška i neizvesna borba, ne samo na subotnjoj utakmici, već svakoj narednoj, ali do kraja preliminarne faze prvenstva u opticaju je još 45 bodova, u doigravnju još 21…