FK Napredak: Sutra u Humskoj

Pobedom nad Železničarem, koji je bio u sjajnoj seriji u prvenstvu, Napredak je prekinuo katastrofalni niz i potvrdio ono što smo i sa početka sezone verovali – da može ravnopravno da se nosi sa najboljima

Predstoji novi izazov – gostovanje kod lidera, na crno – beloj strani Topčiderskog brda, u Humskoj ulici.

U poslednjem odmeravanju snaga sa Partizanom, u prvom krugu šampionata, u utakmici koja se igrala na stadionu „Mladosti“, Napredak je doživeo rezultatski brodolom – 2:7. Bio je to vrlo čudan duel u kojem su domaći fudbaleri u uvodu pretili i bili nadomak vođstva, a onda primili tri gola u roku od devet minuta. Vratili su se u život sa dva ekspresna pogotka Majdevca i u želji da što pre stignu do izjednačenja ponovo primili dva brza gola, u finišu još dva…

Reći da je subotnji duel u Humskoj prilika za iskupljenje bilo bi neozbiljno, imajući u vidu plasman, formu, tržišnu vrednost… ali činjenica je da su Napretkovci u prethodnih nekoliko godina dobro rezultatski prolazili na gostovanjima u Beogradu. Partizan je uvek favorit, ali često su Kruševljani umeli da sapletu crno – bele. Na poslednjem gostovanju u Beogradu ova dva kluba su remizirali – 0:0, pre toga, u martu prošle godine, Napredak je slavio golom Majdevca – 1:0… U poslednjih pet godina upisana je još jedna pobeda na kontu Čarapana – 3:2, u decembru 2019. Odigrali nerešeno, bez golova, još jednom, u martu 2022. Konkretno, u poslednjih šest utakmica u Beogradu: po dve pobede, remija i poraza, a ako se pogleda još nekoliko godina unazad, bilans je još bolji…

U svakom slučaju, lider je i u subotu apsolutni favorit, ali pravo na nadu Kruševljanima niko ne može oduzeti, bez obzira što i dalje imaju silne kadrovske probleme…