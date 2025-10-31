FK Napredak: Sledi gostovanje na TSC areni

U 14. kolu šampionata, u nedelju (16 časova), fudbaleri Napretka gostuju u Bačkoj Topoli kod TSC–a, sa željom da prekinu crnu seriju

– Ne možemo bez problema otkako sam stigao, od prve utakmice protiv Spartaka, kada se Majdevac povredio posle gola koji je poništen i morao da izađe. Lutovac obnovi staru povredu tetive, Ignjatović iščaši rame, Hajdin povredi zadnju ložu. Do dana današnjeg, Krstić ima problema sa virusom, Lutovac se tek vratio, Bukorac koji se takođe vratio oseća probleme, prvo sa jednom ložom, sada sa drugom, sve su to nesrećne okolnosti koje su nas pratile, bar od mog dolaska. Jasno je da treba da se osvojaju bodovi, da se pomerimo sa ove tačke, izađemo iz ovog stanja hibernacije, da reagujemo. Igramo protiv ekipe koja kod kuće igra mnogo bolje, nego na strani. Nije to ona ista ekipa od prošle godine, igraju toplo – hladno, ali u pitanju je tim sa kvalitetnim pojedincima. Imamo još dva dana da se svi pregrupišemo i da odemo u Topolu da odigramo kvalitetnu, takmičarsku utakmicu, nadam se, povoljnu za nas – istakao je na konferenciji za medije šef stručnog štaba Radoslav Batak.