FK Napredak: Sezona završena za Bogdanovskog

Postavljeno: 13.11.2025

Ostao je Napredak bez očekivanih bodova protiv Mladosti, ali i bez Nikole Bogdanovskog, koji van terena zbog povrede morao već u 23. minutu, ostali smo do kraja sezone

Zbog povrede ligamenata kolena postavljena mu je longeta i u trenažni proces moći će da se vrati tek na zimskim pripremama. I to nije jedini problem, posle nezapamćene serije povreda, koje kruševačkog superligaša prate još od letnjih priprema u Sloveniji.

Naime, posle prvog poluvremena duela sa Lučancima teren je prinudno napustio i kapiten Bastajić, kod kojeg je došlo do rupture lože. Odsustvo ne bi trebalo da bude tako dugo, kao u slučaju Bogdanovskog, ali tokom aktuelne pauze, u okviru koje se ekipa sprema za duel sa Čukaričkim, stručni štab ne može da računa na njega.

