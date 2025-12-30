FK Napredak: Prozivka 2. januara

Fudbaleri su na odmoru, koji se završava u petak. Novi šef stručnog štaba Nikola Drinčić, sa saradnicima, izvršiće prozivku 2. januara, a potom će biti održan prvi trening u 2026. godini

Prvi deo priprema biće odrađen u Kruševcu, a drugi, tradicionalno, u staroj bazi, u Beleku.

Ekipa će u Turskoj raditi od 9. do 23. januara, a biće odigrane i četiri utakmice. Prvi rival je rumunski Hermanštad (12. januar), drugi kazahstanski Tobol (15.) Duel sa Navbahorom iz Uzbekistana je 18. januara, a „generalka“ sa Lokomotivom iz Plovdiva 22. januara.

Prvenstvo se nastavlja poslednjeg vikenda u januaru, a u Kruševac stiže Javor.