FK Napredak: Prozivka 2. januara

Postavljeno: 30.12.2025

Fudbaleri su na odmoru, koji se završava u petak. Novi šef stručnog štaba Nikola Drinčić, sa saradnicima, izvršiće prozivku 2. januara, a potom će biti održan prvi trening u 2026. godini

Prvi deo priprema biće odrađen u Kruševcu, a drugi, tradicionalno, u staroj bazi, u Beleku.

Ekipa će u Turskoj raditi od 9. do 23. januara, a biće odigrane i četiri utakmice. Prvi rival je rumunski Hermanštad (12. januar), drugi kazahstanski Tobol (15.) Duel sa Navbahorom iz Uzbekistana je 18. januara, a „generalka“ sa Lokomotivom iz Plovdiva 22. januara.

Prvenstvo se nastavlja poslednjeg vikenda u januaru, a u Kruševac stiže Javor.

Reprezentativna golmanka Petković pojačala GŽRK Napredak 12

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
30. decembar 2025., 12:57
 

Prognoza -
4°C
Apparent: -7°C
Pritisak: 1015 mb
Vlažnost: 94%
Vetar: 4.9 m/s WNW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top