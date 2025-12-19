FK Napredak: Protiv Kragujevčana besplatan ulaz

Postavljeno: 19.12.2025

Mnogo je Napredak bodova ove jeseni olako izgubio, ali još uvek postoji nada da se sezona može spasiti

Pobeda u ponedeljak, kada u Kruševac stiže kragujevački Radnički 1923, je preko potrebna. Ukoliko Čarapani osvoje tri boda, otvara se „horizont“, jer na početku drugog dela šampionata (već od 31. januara) je povoljan raspored. Dolaze Javor, niški Radnički i Spartak, a gostuje se IMT – u i Radniku.

Zbog toga je igračima u ponedeljak podrška sa tribina potrebnija nego ikad. Kapije stadiona biće otvorene širom, ulaz je slobodan, a besplatne karte moći će da se preuzmu na glavnoj biletarnici u ponedeljak od 16 časova. Utakmica počinje u 19 časova.

Skupština Sportskog saveza Kruševca zakazana za 25. decembar

