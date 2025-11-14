FK Napredak: Danas sahrana Žike Đorića

Postavljeno: 14.11.2025

U Kruševcu je u 95. godini preminuo Životije – Žika Đorić, u fudbalskim krugovima svima poznat kao Žika Glavonja

Napretkov dres nosio je krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina 20. veka, a potom je bio dugogodišnji ekonom u Klubu. Na Akademiji, povodom obeležavanja 75 godina postojanja FK Napredak dobio je priznanje za višedecenijsku vernost voljenom Klubu.

Životije – Žika Đorić će biti sahranjen danas, u 14 časova na groblju u Parunovcu, a opelo je u 13 časova u porodičnoj kući.

