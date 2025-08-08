FK Napredak: Počela prodaja ulaznica za meč protiv Partizana

Ulaznice za nedeljnu utakmicu Napredak – Partizan (20.30) su u prodaji od danas na glavnoj biletarnici na ulazu na stadion

U petak i subotu biletarnica radi od 10 do 17 časova, a u nedelju od 10 časova do početka utakmice.

U nedelju, od 17:30 časova, karte za južnu tribinu će se prodavati na biletarnici na južnoj tribini!

Cene ulaznica su:

SEVERNA TRIBINA – 300 dinara

JUŽNA TRIBINA – 800 dinara

ISTOČNA TRIBINA – 1000 dinara

TRIBINA ZAPAD 1 – 1200 dinara

TRIBINA ZAPAD 2 – 1500 dinara.

Zbog velikog interesovanja, uprava Napretka je zamolila navijače iz Kruševca da karte kupe danas ili u subotu, kako bi se izbegle gužve na biletarnici u nedelju i kako bi svi mogli na vreme da uđu na tribine pre početka utakmice.

Takođe, još jednom su podsetili sve Partizanove pristalice da nije dozvoljen ulaz na zapadnu tribinu sa obeležjima gostujućeg kluba!