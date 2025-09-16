FK Napredak: Pioniri u pobedničkom ritmu, prvi poraz petlića

U derbiju četvrtog kola Prve lige RIS, grupa Sever, pioniri su, na domaćem terenu, ubedljivo trijumfovali nad SFS Borcem – 4:0!

Golove su postigli: Danilo Komarica, Lazar Jovanović, Miljan Jovanović i Novak Despotović. Posle četvrtog kola naša ekipa je jedina sa maksimalnih 12 bodova, a po tri manje imaju OFK 019 i Jagodina, kojoj gostujemo u sledećem kolu.

Derbi su igrali i petlići i, na domaćem terenu, izgubili od OFK Paraćina – 1:3. Gol za naš tim postigao je Novak Đorđević. I petlići se, posle četvrtog kola nalaze na čelu tabele, sa devet bodova, a sustigao ih je, upravo OFK Paraćin. U sledećem kolu predstoji gostovanje kod Jagodine, koja je trenutno sedma na tabeli sa šest bodova.