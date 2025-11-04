FK Napredak: Petlići kolo vode

U 11. kolu Prve lige RIS, grupa Sever, najmlađi fudbaleri Napretka igrali su derbi dvomeč sa Nacionalom u Nišu

Petlići su slavili sa 2:1, golovima Novaka Cvetljanina i Vanje Jovičića i lideri su na tabeli sa 28 bodova, koliko ima i niški Sinđelić, koji u subotu stiže u Kruševac.

Pioniri su poklekli u derbiju u Nišu i izgubili od Nacionala sa 2:1. Gol za kruševačku ekipu, koja je u poslednjih 10 minuta imala igrača manje, postigao je Novak Despotović. Pioniri su trenutno na trećoj poziciji sa 24 boda, pet manje od drugoplasiranog Nacionala i šest manje od lidera Jagodine. Kao i petlići, u subotu će na domaćem terenu odmeriti snage sa Sinđelićem, koji je na devetoj poziciji sa 15 bodova.

Ove nedelje na teren će prvi omladinci. U sredu, od 13 časova, u okviru 14. kola Kvalitetne lige Srbije, na domaćem terenu se sastaju sa Vojvodinom. Novosađani su sedmi sa 20 bodova, naša ekipa na 14. poziciji sa osam. Posle te utakmice je pauza do 22. novembra, kada sledi gostovanje Čukaričkom.

U okviru 14. kola Prve lige RIS kadeti, lideri na tabeli sa maksimalnih 39 bodova, u subotu dočekuju Topličanin, koji je na 13. mestu na tabeli sa devet bodova.