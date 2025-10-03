FK Napredak: Od danas prodaja ulaznica za Zvezdu
Postavljeno: 03.10.2025
Ulaznice za nedeljnu utakmicu Napredak – Crvena zvezda (19 časova) biće u prodaji od danas na glavnoj biletarnici na ulazu na stadion
Danas i u subotu biletarnica će raditi od 10 do 17 časova, a u nedelju od 10 časova, do početka utakmice.
U nedelju, od 17 časova, karte za južnu tribinu će se prodavati na biletarnici na južnoj tribini!
Cene ulaznica su:
SEVERNA TRIBINA – 300 dinara
JUŽNA TRIBINA – 800 dinara
ISTOČNA TRIBINA – 1000 dinara
TRIBINA ZAPAD 1 – 1200 dinara
TRIBINA ZAPAD 2 – 1500 dinara.
Zbog velikog interesovanja, molimo navijače iz Kruševca da karte kupe danas ili u subotu, kako bi se izbegle gužve na biletarnici u nedelju i kako bi svi mogli na vreme da uđu na tribine pre početka utakmice.
Ulaznice za istočnu i zapadnu tribinu mogu se kupiti i online preko ticketline.rs.
Takođe, podsećamo pristalice Crvene zvezde da nije dozvoljen ulaz na zapadnu tribinu sa obeležjima gostujućeg kluba.
Komentari