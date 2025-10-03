FK Napredak: Od danas prodaja ulaznica za Zvezdu

Ulaznice za nedeljnu utakmicu Napredak – Crvena zvezda (19 časova) biće u prodaji od danas na glavnoj biletarnici na ulazu na stadion

Danas i u subotu biletarnica će raditi od 10 do 17 časova, a u nedelju od 10 časova, do početka utakmice.

U nedelju, od 17 časova, karte za južnu tribinu će se prodavati na biletarnici na južnoj tribini!

Cene ulaznica su:

SEVERNA TRIBINA – 300 dinara

JUŽNA TRIBINA – 800 dinara

ISTOČNA TRIBINA – 1000 dinara

TRIBINA ZAPAD 1 – 1200 dinara

TRIBINA ZAPAD 2 – 1500 dinara.

Zbog velikog interesovanja, molimo navijače iz Kruševca da karte kupe danas ili u subotu, kako bi se izbegle gužve na biletarnici u nedelju i kako bi svi mogli na vreme da uđu na tribine pre početka utakmice.

Ulaznice za istočnu i zapadnu tribinu mogu se kupiti i online preko ticketline.rs.

Takođe, podsećamo pristalice Crvene zvezde da nije dozvoljen ulaz na zapadnu tribinu sa obeležjima gostujućeg kluba.