FK Napredak: Očekuje se da proradi Majdevac

Očigledno je veliko interesovanje za duel sa Partizanom, o čemu svedoči i prodaja karata, a biletarnica na stadionu je otvorena i sutra od 10 časova. Utakmica počinje u 20.30

Evidentno je na staru ove sezone da ekipa trenera Milana Nikolića ima sve veću naklonost navijača, posebno zbog činjenice da je su Kruševljani sve brojniji u ekipi, a veliki odjek ima i povratak Miloša Vulića, koji će biti u sastavu za duel sa Partizanom. Posebne simpatije kruševačkih fudbalskih pristalica uživaju i domaći treneri, šef struke Milan Nikolić i prvi pomoćnik Bratislav Punoševac, koji su svojevremeno, sa uspehom nosili Napretkov dres. Ima na startu ove sezone i Partizan veliku podršku navijača i imajući sve to u vidu, pod Bagdalom se sutra veče može očekivati pravi praznik fudbala.

Sa posebnom pažnjom stručni štab je ipratio evropski okršaj Partizana sa Hibernijanom, a trener Milan Nikolić ima samo reči hvale za Srđana Blagojevića, kolegu sa suparničke klupe:

– Ono što trener Blagojević radi, a forsira specifičan stil igre sa mladim igračima, je nešto najteže u fudbalu, po meni, ali donosi rezultat. I sa igračem manje protiv Škota bio je Partizan u mnogim segmentima bolji. Posle nesrećnog crvenog kartona plaćen je, ipak danas neiskustvu i utakmica je otišla u drugom pravcu. Ozbiljno smo se pripremali minule nedelje, znamo da gosti imaju veliki izbor igrača i da igranje na dva koloseka neće da utiče na njihovu fizičku spremu.

Recept za Parni valjak je spreman:

– Moramo da budemo disciplinovani u fazi odbrane, konretni u napadu, što podrazumeva da pravovremeno donosimo najbolja rešenja. Samo tako se možemo nadati povoljnom rezultatu. Posle suspenzije zbog crvenog kartona vraća se Drobnjak, ali i dalje ne možemo da računamo na Lutovca, kao i Zličića, koji se povredio u Pančevu. Ostali su spremni, Šarić se oporavio, Ignjatović je ušao protiv Železničara. Evo, stigao nam je i Vulić.

Očekuje šef stručnog Milan Nikolić mnogo od nove „desetke“, uostalom bio je Miloš Vulić u vrhu liste želja od početka priprema:

– Miloša pratim još iz vremena kada je igrao za našu omladinsku selekciju i radovao sam se svakom kasnijem uspehu i kada je otišao iz Napretka. Danas je, možda i najveće pojačanje u novijoj istoriji kluba. Znam da se i navijači raduju njegovom dolasku. Eto, vraćamo neke naše „klince“, koji su već napravili ime u srpskom fudbalu, poput Vulića i Majdevca i danas smo jedan od retkih klubova koji se može pohvaliti tolikim brojem igrača u prvom timu iz sopstvene škole. U svakom slučaju, očekujemo od Vulića mnogo, ne treba njemu pričati šta mu je činiti, uveren sam da će na terenu biti moja produžena ruka. Biće mu, naravno, potrebno malo vremena da uđe u pravu formu.

Sve oči Napretkovih navijača sutra uveče će, ipak biti uprte u Andriju Majdevca. Povreda na pripremama u Sloveniji sputala ga je da od početka prvenstva bude u željenom ritmu. Navijači pamte gostovanje na crno – beloj strani Topčiderskog brda u martu prošle godine i gol vredan tri boda.

– Vreme je da počnem da postižem golove i, nema sumnje, daću sve od sebe, ali radovaću se podjednako i da neko drugi bude strelac. Dobro radimo, namestio nas je trener Nikolić, dodatni plus je povratak Vulića, nedostajao nam je takav profil i siguran sam da je pitanje trenutka kada ćemo krenuti uzlaznom putanjom na tabeli – uveren je Majdevac.