FK Napredak: Novajlije se dobro uklopile

Radi se žestoko, danas pre podne u teretani, popodne na terenu, momci bespogovorno izvršavaju sve postavljene zadatke i za sada – sve ide po planu…

-Tereni su sjajni i sav taj proprati deo, stoji nam na raspolaganju i teretana i ostale stvari koje služe za oporavak. Novajlije su se dobro uklopile, grupa momaka koja je ovde duže vreme, ih je odlično prihvatila. Sutra imamo prvu utakmicu – „raportita“ iz Beleka šef stručnog štaba Nikola Drinčić.

Adaptacija retko bude problem među Čarapanima, jer Napredak je oduvek dobra domaćinska kuća…

-Da je Napredak odlično organizovan klub potvrđuju uslovi u kojima radimo. Treniramo zaista dobro, atmosfera u ekipi je odlična, a to je za uspeh jednako važno kao i dobar trening – poručuje iskusni defanzivac Igor Jeličić, koji je stigao iz Norveške.

Sutra predstoji prva prijateljska utakmica. Igra se jutarnjem terminu, od 9 časova po našem vremenu. Protivnik je rumunski superligaš Hermanštad. Posle prvog dela prvenstva (odigrano je 21 kolo) Hermanštad je pretposlednji na tabeli sa 13 bodova. Duel sa Napretkom za Rumune je generalna proba pred nastavak prvenstva 17. januara.

Izvor: FK Napredak