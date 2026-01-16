FK Napredak: Nerešeno sa Kazahstancima

Postavljeno: 16.01.2026

Kada se ima u vidu da je drugi protivnik na pripremama u Turskoj bio Tobol, trećeplasirani tim Premijer lige Kazahstana i višestruki šampion ove azijske države, nerešen ishod je zadovoljavajući. Ako se ima u vidu broj šansi koji su stvorili Drinčićevi puleni, ostaje žal za pobedom…

Šef struke je na startu izveo sledeću postavu: Balević, Bojat, Miladinović, Drobnjak, Ignjatović, Ilić, Lutovac, Tošeski, Vulić, Skrobonja i Majdevac. Ovaj tim je na terenu proveo 60 minuta, izuzev golmana Balevića, koji je na terenu ostao do kraja, a potom su ušli: Čubra, Bukorac, Jeličić, Vukajlović, Miletić, Bogdanovski, Bubanj, Stevanović, Bastajić, Sremčević

Od početka do kraja na terenu su dominirali – Čarapani, u drugom poluvremenu Tobol je tek u nekoliko navrata prešao centar. Ređale su se šanse, falilo je samo malo koncentracije u završnici i mreža rivala bi bila puna.

Evidentna je bila ideja u igri, sve vreme, jasan plan, koji će se tek detaljno razraditi.

