FK Napredak: Komšijski derbi uvek u žiži

Pauza se bliži kraju, za vikend se nastavlja borba za bodove u superligaškom karavanu. Posle pobede nad IMT – om lakše se diše, a cilj je da ostanemo na pobedničkom koloseku

Posebno što predstoji komšijski derbi sa Radničkim, koji je uvek izaziva posebno interesovanje navijača, a pobeda je – više od komšijskog prestiža.

Minula pauza je dobrodošla, svi su se konačno oporavili, u kombinaciji su za sastav i sa nestrpeljenjem čekaju derbi na niškom Čairu…

– Radili smo odlično u prethodnom periodu, hvala Bogu kompletni i uveren sam da ćemo iz utakmice u utakmicu biti sve bolji i nastaviti uzlaznom putanjom na tabeli. Predstoji nam u nedelju gostovanje na Čairu, poštujemo komšije, ali idemo na pobedu – poručuje kapiten Nebojša Bastajić.

Jedno je sigurno, golova nikad nije manjkalo u međusobnim susretima, kao ni uzbuđenja, a uvereni su svi u našem taboru da ćemo se u nedelju popodne – radovati.

– Termin odigravanja utakmice – 15 časova je malo nezgodan, ali kako nama, tako i domaćinu. Ambicije su, naravno pobedničke, sigurno da trijumf priželjkuju i Nišlije, pa očekujem od svojih igrača maksimalnu koncentraciju i disciplinu na svakom delu terena – ističe šef stručnog štaba Milan Nikolić.

Pripreme za komšijski derbi ulaze u završnu fazu, nedelja se čeka sa puno optimizma i nade.