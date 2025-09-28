FK Napredak: Kobni prekidi u Subotici

Krenuo je Napredak iz minusa, primio gol bukvalno u prvom napadu domaćih, posle kornera!? Pokušali su kruševački fudbaleri da anuliraju zaostatak, imali inicijativu, ali ne i pravu šansu do 35. minuta, kada je povređen Majdevac, koji je potom i morao van igre, zatresao Spartakovu mrežu. Radost je, međutim, bila kratkotrajna, jer je posle intervenicije iz VAR sobe, gol poništen zbog ofsajd pozicije asistenta Lutovca

Svaku potencijalnu opasnost domaći su osujećivali prekršajem, bili vrlo agresivni, što potvrđuje činjenica da su napravili 23 prekršaja, u odnosu na sedam, koliko su načinili gostujući igrači. Posledica jednog nedozvoljenog starta bila je i povreda Ignjatovića, koji je posle sat igre zamenjen…

Kada se činilo da će Napredak uspeti da probije bedem pred golom Dulića, u 65. minutu viđen je kontranapad Subotičana, uleteo je iz drugog plana brzonogi Osei, dobili su domaći korner, a posle udarca iz ugla Milunović je glavom zakucao loptu u mrežu za 2:0. Usledio je period Spartakove dominacije tokom koje je Osei tukao, za malo pored gola. U 75. minutu, na suprotnoj strani, pošto ga je Šarić lepo proigrao, Tošeski je iz odlične pozicije šutirao pravo u golmana Dulića, a samo minut kasnije Balević je osujetio Stojanovića…

Rasplamsala se borba na terenu stadiona u Subotici, Bogdanovski je u 82. minutu tukao tik pored gola, a dva minuta kasnije, posle asistencije kapitena Bastajića i uspeo da se upiše u listu strelaca i prepolovi „minus“. Našao se u nadoknadi vremena Stojanović u poziciji na podigne na 3:1, nije dozvolio Balević, a u poslednjim trenucima utakmice povukao je kontranapad Šarić. Prekršajem ga je, na ivici kaznenog prostora, zaustavio Milunović i „pocrveneo“. Loptu je namestio Vulić, ali lopta je fijuknula iznad prečke i tri boda su ostala u Subotici.