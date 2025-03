Fk Napredak – klub od posebnog značaja za Kruševac

U klupskom Medija centru održan je sastanak Upravnog odbora FK Napredak, kao redovna godišnja sednica Skupštine, na kojoj je od 25 delegata prisustvovao 21. Sednici Skupštine prisustvovali su i gosti na čelu sa gradonačelnikom Ivanom Manojlovićem i pomoćnikom gradonačelnika za sport i omladinu Nevenom Plavšić. Bili su tu i Vladan Gašić, predsednik FS Rasinskog okruga i čelnici fudbalskih klubova Trayal i Jedinstvo 1936 Miloš Kocić i Milan Gašić, sa kojima imamo izvanrednu saradnju. Ispred Trayal Korporacije, Napretkovog velikog sponzora i prijatelja kruševačkog sporta sednici Skupštine prisustvovala je Vesna Kovačević Stanković, zamenik generalnog direktora.

Članovima Upravnog odbora i Skupštine Kluba izveštaje o radu u proteklom periodu prezentovali su detaljno predstavnici svih sektora, a svi prusutni su mogli da postave i pitanja iz željene sfere. Na kraju, svi izveštaji su jednoglasno usvojeni.

Okupljenima se obratio i gradonačelnik Ivan Manojlović:

-Čast je da Kruševac ima jedan ovakav klub i u susret velikom jubileju, jer 2026. godina, kada se obeležava 80 godina postojanja, će biti u znaku FK Napredak. Zato najavljujem inicijativu, koju će Grad pokrenuti, da FK Napredak bude proglašen za Klub od posebnog značaja za Kruševac.

Ova ideja je propraćena aplauzom odobravanja svih prisutnih.

Na kraju je usledilo obraćanje prvog čoveka kruševačkog superligaša Miloša Nenezića, bez sumnje, najzaslužnijeg što je FK Napredak u poslednjih pet godina Klub za respekt na svim poljima i nivoima. Jer, u tom periodu su izmirena skoro sva zaostala i nasleđena dugovanja, ili dugovi reprogramirani, okončani pozitivno brojni sudski sporovi. I danas Klub redovno izmiruje sve obaveze, a na planu infrastrukture je urađeno mnogo. Povrh svega, Napredak je stabilan superligaš, devetu sezonu uzastopno u eliti srpskog fudbala, što je istorijski uspeh, sada i na pragu plasmana u polufinale Kupa Srbije. I ne manje važno, Klub mlađim selekcijama poklanja jednaku pažnju kao prvom timu, pa od skoro radi i Elitna fudbalska škola, namenjena našim najtalentovanijim igračima iz podmlatka.

-Izuzetno mi je drago što ste se okupili u velikom broju, dokazujući da svi želite da budete uključeni u život i rad FK Napredak i date doprinos. I izražavam veliku zahvalnost rukovodstvu Grada Kruševca, našim javnim preduzećima, kao i svima ostalima, sponzorima, ali i pojedincima koji su doprineli da Napredak danas bude to što jeste. Lično, prethodnih pet godina su me emotivno i fizički iscrpeli i ovde sam do kraja tekućeg šampionata. Nasledniku ostavljam uređen Klub, u mnogo boljoj situaciji nego što je bio kada je aktuelno rukovodstvo došlo, a predlažem da svi zajedno razmislimo o tome ko će preuzeti rukovođene Napretkom, kako bi Klub mogao da nastavi nesmetano da funkcioniše – poručio je predsednik Miloš Nenezić.