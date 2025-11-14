FK Napredak: Kadeti u Jagodini, najmlađi u Pejovcu

Predstojećeg vikenda na programu su utakmice poslednjeg kola jesenje sezone u ligama FS Regiona Istočne Srbije

U 15. kolu Prve lige RIS na programu je derbi. Napretkovi kadeti, lideri na tabeli sa maksimalna 42 boda, gostuju u subotu kod prvog pratioca Jagodine, koja ima 37 bodova. Puleni trenera Josipa Projića su već obezbedili naslov jesenjeg prvaka, a u Jagodini imaju priliku da odigraju rasterećeno, predstave se u najlepšem svetlu i eventualno uvećaju bodovnu prednost, pred nastavak prvenstva.

U 13. kolu Prve lige RIS, grupa Sever, pioniri i petlići gostuju kod Gradine u Pejovcu, kao izraziti favoriti. Pioniri su trenutno četvrti na tabeli sa 27 bodova, šest manje od vodeće Jagodine, a subotnji rival Gradina je na sedmom mestu sa 19 bodova, ali i utakmicom manje.

Ukoliko u poslednjem ovosezonskom okršaju pobede Gradinu, petlići će biti jesenji prvaci. Napretkova ekipa je prva na tabeli sa 31 bodom, dva više od OFK 019 i tri više od Sinđelića. Gradina je pretposlednja na tabeli sa šest bodova, uz utakmicu manje, i očekuje se da petlići opravdaju ulogu favorita i prezime kao prvaci.