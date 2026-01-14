FK Napredak: I omladinci počeli pripreme
Postavljeno: 14.01.2026
Prvi deo sezone je bio za zaborav, zbog toga je trener Milan Nikolić na prvoj prozivci poručio igračima da kreću – kao da prvenstvo počinje sada…
– U teškoj smo situaciji, daćemo sve od sebe, borićemo se do kraja, pa kako bude. Na početku nismo kompleti, u Turskoj su Aleksa Đorđević, Đorđe Skočajić, Pavle Mihajlović, Novak Stevanović, kao i Lazar Miladinović, koji se već ustalio u prvom timu. Ostali su već bili, a prvi put tu privilegiju ima Nole Stevanović i drago mi je što sam čuo da je ostavio dobar utisak na prvoj utakmici. To je naša satisfakcija, ali i najvažniji zadatak, da školujemo igrače za prvi tim – ističe trener Nikolić.
Pripreme će biti obavljene kod kuće, a u planu je pet prijateljskih utakmica u terminima: 29. januar, 3. februar, 6. 11. i 16. Za sada je dogovorena utakmica sa kragujevačkim Radničkim 1923 za 6. februar. Prvenstvo se nastavlja 21. februara, a u Kruševac stiže OFK Beograd.
Komentari