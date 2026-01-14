FK Napredak: I omladinci počeli pripreme

– U teškoj smo situaciji, daćemo sve od sebe, borićemo se do kraja, pa kako bude. Na početku nismo kompleti, u Turskoj su Aleksa Đorđević, Đorđe Skočajić, Pavle Mihajlović, Novak Stevanović, kao i Lazar Miladinović, koji se već ustalio u prvom timu. Ostali su već bili, a prvi put tu privilegiju ima Nole Stevanović i drago mi je što sam čuo da je ostavio dobar utisak na prvoj utakmici. To je naša satisfakcija, ali i najvažniji zadatak, da školujemo igrače za prvi tim – ističe trener Nikolić.