FK Napredak: I omladinci počeli pripreme

Postavljeno: 14.01.2026

Prvi deo sezone je bio za zaborav, zbog toga je trener Milan Nikolić na prvoj prozivci poručio igračima da kreću – kao da prvenstvo počinje sada…

– U teškoj smo situaciji, daćemo sve od sebe, borićemo se do kraja, pa kako bude. Na početku nismo kompleti, u Turskoj su Aleksa Đorđević, Đorđe Skočajić, Pavle Mihajlović, Novak Stevanović, kao i Lazar Miladinović, koji se već ustalio u prvom timu. Ostali su već bili, a prvi put tu privilegiju ima Nole Stevanović i drago mi je što sam čuo da je ostavio dobar utisak na prvoj utakmici. To je naša satisfakcija, ali i najvažniji zadatak, da školujemo igrače za prvi tim – ističe trener Nikolić.

Pripreme će biti obavljene kod kuće, a u planu je pet prijateljskih utakmica u terminima: 29. januar, 3. februar, 6. 11. i 16. Za sada je dogovorena utakmica sa kragujevačkim Radničkim 1923 za 6. februar. Prvenstvo se nastavlja 21. februara, a u Kruševac stiže OFK Beograd.

Košarkaši Kruševca izgubili u finalu Kupa

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
14. januar 2026., 12:48
 

Prognoza -
3°C
Apparent: -3°C
Pritisak: 1024 mb
Vlažnost: 93%
Vetar: 0.4 m/s NE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top