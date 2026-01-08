FK Napredak danas promovisao pojačanja

Angažovali su Kruševljani ove zime šest pojačanja, a sedmo je mladi prvotimac Napretka Lazar Miladinović, koji je produžio ugovor do 2028. godine! Zadržali su Čarapani trend dovođenja domaćih igrača, jer Napredak, bez obzira na nezavidnu poziciju na tabeli, radi uvek u korist srpskog fudbala. Pred polazak na drugi deo priprema koji će tradicionalno biti obavljen u staroj bazi, u Beleku u Turskoj, danas su novi prvotimci i zvanično predstavljeni

Iz Crvene zvezde su na pozajmicu došli desni bek Dragan Bojat i napadač Uroš Sremčević, iz kragujevačkog Radničkog 1923 vezista Jovan Ilić, a iz norveškog Kristijansuda štoper Igor Jeličić.

Ugovore sa Napretkom su potpisali vezista Nikola Skrobonja iz Radničkog 1923, do kraja prvenstva, Vasil Tašovski, ofanzivni vezni iz Partizana na godinu i po dana, a dete iz Napretkove Škole Lazar Miladinović produžio je ugovor do 2028. godine.

-Došao sam u Napredak, klub sa velikom istorijom, da pomognem da izborimo opstanak. Imam 25 godina, stigao sam iz norveškog Kristijansuda, a u Srbiji sam igrao za Vojvodinu – predstavio se Igor Jeličić.

-Do sada sam igrao za Novi Pazar, dolazim na šestomesečnu pozajmicu iz Crvene zvezde i čast mi je i zadovoljstvo doći u ovakav Klub i daću 100 posto svojih mogućnosti da ispunimo cilj koji smo zacrtali – naglasio je Dragan Bojat.

-Imam 18 godina, dolazim iz Partizana, igrao sam u omladinskoj ekipi, stigao sam kao bonus i nadam se da ću uspeti da se nametnem treneru i ako dobijem šansu da je iskoristim na najbolji mogući način – istakao je Vasil Tašovski.

– Dolazim iz Sombora, imam 20 godina, nastupao sam za Tekstilac i Radnički 1923 u Super ligi. Potpisao sam ugovor na šest meseci i verujem u opstanak – optimista je Nikola Skrobonja.

-Ono što svi mogu da očekuju od mene je da ću dati sve od sebe da sačuvamo status superligaša – obećao je Jovan Ilić.

-Prethodnih šest meseci sam bio u Mladosti iz Lučana, sada sam izabrao Napredak, da zajedno ispunimo plan i ostanemo u društvu najboljih – poručio je Uroš Sremčević.

-Potpisati ugovor za Napredak je, pre svega, velika čast i privilegija, jer ovo je moj grad, ovde sam rođen, ovde sam odrastao, kao dete Napretka. Zahvalio bih se Upravi Kluba na poverenju i ovo je samo još jedan podstrek za moj dalji rad, zalaganje na terenu. Obećavam svim navijačima Napretka da ću na svakom treningu i svakoj utakmici davati maksimum i obećavam da ćemo, ako Bog da, da ostanemo u Ligi – nadahnuto je pričao mladi Lazar Miladinović, koji je nedavno napunio 18 godina.

Kompletirali smo redove, a pre polaska u Tursku šef stručnog štaba Nikola Drinčić se osvrnuo na uvodni deo priprema:

-Imamo sada ta četiri takmičarska mikro ciklusa, koje smo podeli na fizički, što se tiče defanzive, ofanzive, pravljenja igre. Prva nedelja je protekla fantastično, igrači polako prihvataju mene kao šefa i moje pomoćnike i ja njih, takođe. Mislim da smo se već navikli jedni na druge i da smo za ovih sedam dana uradili jedan dobar posao. U Turskoj već 12. imamo prvu utakmicu sa rumunskim Hermaštadom, 15. sa kazahstanski Tobolom, 18. sa uzbekistankim Navbahorom i poslednji test je 22. protiv bugarske Lokomotive iz Plovdiva. To su dobri protivnici, a kao trener tražim od svojih igrača, ali i sebe da probamo da nametnemo naš stil fudbala i da se pripremimo za naše prvenstvo. Čeka nas 16 utakmica, to je maraton, za koji treba da budemo spremni u glavi i u svakom smislu da bi postigli cilj, a to je opstanak u Ligi.

Ekipa noćas leti u Tursku, a povrtak u Kruševac je predviđen za 23.