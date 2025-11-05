FK Napredak: Balević putuje u Hrvatsku

Posle 15. kola šampionata sledi pauza zbog utakmica reprezentativnih selekcija, a i ovom prilikom Napredak imaće predstavnika u dresu sa nacionalnim grbom

Omladinskoj reprezentaciji (U 19) predstoji prvi krug kvalifikacija za Prvenstvo Evrope. U selekciji koju predvodi Gordan Petrić je, standardno i kruševački golman Lazar Balević.

Prvi krug kvalifikacija biće odigran u Zagrebu od 10. do 18. novembra. Protivnici Srbije, u šestoj grupu, su: Gibraltar (12. novembar), Gruzija (15. novembar) i domaćin Hrvatska (18. novembar).

U kvalifikacijama učestvuju 52 reprezentacije raspoređene u 13 grupa. Dve prvoplasirane reprezentacije idu direktno dalje, a najbolje trećeplasirane reprezentacije igraće baraž za 27. učesnika. U Elitnoj rundi priključuje se reprezentacija Španije, pa će 28 selekcija biti podeljene u sedam grupa, a samo pobednici grupa stiču pravo učešća na Prvenstvu Evrope u Velsu. Kao domaćin, Vels je direktno na finalnom turniru.