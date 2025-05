Figurative Theatre i Ludwig Ludwig u subotu nastupaju u „Gnezdu“

Predstojećeg vikenda svi kruševački ljubitelji avangardnog zvuka imaće priliku da, na jednom mestu, uživaju u jedinstvenim autorskim izrazima niške grupe Figurative Theatre i dobro znanog domaćeg dua Ludwig Ludwig

Jedinstveno veče oldschool industrial zvuka – tako piše u najavi ovog subotnjeg rokenrol doživljaja za odabrane, koji će se odigrati u prostoru AKC „Gnezda“, u Bivolju, na samoj obali Rasine, u subotu 31. maja, sa početkom od 21:00.

Figurative Theatre je dobro prepoznatljiv dada industrial projekat iz Niša koji postoji više od dve dekade. Ovog puta nam donose dada slam poetry performans sa svojim gostom Icom Šumarom, koji promoviše svoju kultnu zbirku poezije „Pun bojler s pijani ždralovi“. Naravno, nećete ostati uskraćeni ni za kultne stvari kao što su Entropija, Mamatus oblaci, Smrt svetu.

Ludwig Ludwig je dvočlani post punk industrial sastav osnovan jula 2016. u Kruševcu, oformljen od strane frontmena grupa Katabazija i Scarps. Autor tekstova je Ljubiša Jovanović, a muzike Saša Ognjanović. Prvi album pod nazivom “Popodnevna zabava za ljubitelje žabokrečine“, koji je objavila beogradska kuća Take It Or Leave It 2018, snimili su u studiju “Bird” u Kruševcu (2016 – 2018), a posao snimatelja i producenta obavio je Zoran Vasić. Bend je prestao sa radom krajem 2019. a ponovo je oformljen u oktobru 2022.

Ulaz na koncert je 400 dinara.