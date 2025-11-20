Festival muzike za decu Rasinskog okruga

U subotu će se, od 9 časova, u Beloj sali održati polufinale osmog Festivala muzike za decu Rasinskog okruga, a najuspešniji učesnici će se plasirati na završno takmičenje koje će se održati 6. decembra

Najbolji dobijaju vredne nagrade, ali i priliku da svoje pevačko umeće pokažu i na drugim popularnim festivalima i događajima u zemlji i regionu, čime će steći veće iskustvo, proširiti vidike i unaprediti svoj talenat.

Organizator ovog događaja je Kulturni centar Kruševac.