Festival „Milijini dani“ privodi se kraju

Festival „Milijini dani“, posvećen glumcu Miliji Vukoviću, otvoren je u četvrtak, 23. oktobra, predstavom „Čekajući kraj“ u izvođenju Narodnog pozorišta iz Prištine, sutradan je u maloj sali Kruševačkog pozorišta održana je promocija knjige Nebojše Bradića „Ptica na gozbi“ u 18 časova, dok je u 20 časova publika uživala u komediji „Večera budala“.

Subotnji program obeležila je predstava „Galerije“ Pozorišta Timočke krajine iz Zaječara, koja je prikazala zanimljive i intrigantne dramske likove.

Na repertoaru za sutra je predstava „Mati“ koja počinje u 20 časova. Ova drama donosi priču o ženama srednjovekovne Srbije, predvođenim kneginjom Milicom, koje su mudrom diplomacijom i velikim ličnim žrtvama uspevale da održe mir punih trinaest godina. Likovi koji su u našoj kulturi do sada bili mitološki prikazani, ovde su predstavljeni kao ljudi od krvi i mesa, sa svim svojim vrlinama i manama.

Predstava drži pažnju publike od početka do kraja i ne ostavlja nikoga ravnodušnim.

Festival se završava u sredu u istom terminu, kada će na sceni biti „Trpele“ u izvođenju Kraljevačkog i Šabačkog pozorišta, zaokružujući bogat i raznovrstan program.