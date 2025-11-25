Festival kratkometražnog filma „PETMOVE – Moj ljubimac“ održaće se u Kulturnom centru Kruševca, koji je raspisao umetnički konkurs za decu i mlade. Festival traje do 12. decembra, a svečana dodela nagrada bice organizovana polovinom decembra u njihovim prostorijama

Na konkurs se mogu prijaviti deca i mladi sa teritorije grada Krusevca, raspoređeni u četiri kategorije: predškolci, mlađi uzrast (1–4. razred), srednji uzrast (5–8. razred) i stariji uzrast (srednjoškolci). Za sve kategorije otvoren je konkurs za kratkometražni film u trajanju do tri minuta, bilo da je u pitanju video-klip, igrani, dokumentarni ili igrano-dokumentarni film. Radovi moraju biti originalni, nastali bez učešća profesionalaca.

Predškolcima je namenjen i poseban likovni konkurs na temu „Moj ljubimac“, sa slobodnom tehnikom i formatom A4 ili A3. Crteži se mogu poslati u originalu ili digitalnoj formi.

Prijava je besplatna. Potrebno je navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu i kontakt telefon. Radovi se šalju mejlom na [email protected], lično ili poštom na adresu Kulturnog centra Krusevac do 12. decembra.

Radovi će biti korišćeni isključivo u okviru manifestacije, bez komercijalne upotrebe. Dodatne informacije dostupne su putem mejla ili na broj telefona 037/421-877.