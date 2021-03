– Trenutna epidemiološka situacija na teritoriji Rasinskog okruga je preteća, približavamo se scenariju sa početka decembra kada je u Okrugu bio najveći broj novoobolelih. U odnosu na ostale opštine situacija je najlošija u Kruševcu – kaže za KruševacGrad epidemiolog Predrag Pavlović, koji je i direktor ovdašenjeg Zavoda za javno zdravlje

On podseća da je od decembra prošle do sredine janura dolazilo do pada oboljevanja, kada je trostruko bio smanjen dnevni broj novoobolelih.

– Sredinom januara postepeno počinje da se povećava broj novoobolelih u celom Okrugu, a nagli porast broja obolelih imamo posle ovih poslednjih praznika i videćemo kako će se dalje kretati, situacija nikako nije povoljna – rekao je dr Pavlović.

Podaci pokazuju da su u Rasinskom okrugu u poslednjih mesece dana zabeležena 3.192 nova slučaja oboljevanja od korone, od čega je u Kruševcu 1.843 novooblelih. Od početka epidemije u Rasinskom okrugu potvrđeno je 15.644 slučaja oboljevanja od tog virusa, a u Kruševcu 8.286 slučaja.

N.G.

Epidemiološka situacija u Okrugu preteća

