Epidemiolog dr Predrag Pavlović: Potrebno je da vakcinišemo veći broj stanovnika, predstoji nam novi soj virusa

-Do sada je u Rasinskom okrugu vakcinisano nešto manje od 50 odsto punoletnih građana. U Kruševcu je taj procenat nešto iznad 50 procenata. Međutim moramo stalno da imamo na umu da procenti mogu da zavaraju. U ovom slučaju bitan je procenat ukupnog stanovništva, ne samo punoletnog – kaže za KruševacGraddr Pavlović

-Virus se ne prenosi samo među odraslima, što je ovaj poslednji talas i pokazao, glavni generator su bila deca školskog uzrasta koja su virus širila na svoje ukućane – upozorava dr Predrag Pavlović, direktor Zavoda za javno zdravlje Kruševac u izjavi za naš portal.

Po rečima našeg sagovornika, virusu se može „stati na put“ u slučaju kada je oko 80 posto celokupnog stanovništva vakcinisano, a mi smo, nažalost, još uvek daleko od tog cilja.

-Najslabiji odaziv na imunizaciju beleži se u Varvarinu, tek nešto oko 34 odsto, dok u tom smislu prednjači Kruševac. Ali i takav podatak moramo uzimati sa rezervom, jer se u početku veliki broj ljudi iz celog Rasinskog okruga vakcinisao u Kruševcu, te se taj podatak beleži u korist grada.

Na nivou Okruga broj obolelih se smanjuje. U jednoj od, epidemiloški najlošijih nedelja broj obolelih prelazio je 1400 ljudi. Prethodne nedelje taj broj je bio trostruko manji.

-Situacija je trenutno veoma povoljna. U Kruševcu je broj obolelih pao tri i po puta za sedam nedelja. Međutim, ne smemo da budemo mirni. Tek nas očekuje novi soj virusa, koji se još lakše prenosi, a kada na to dodamo mali procenat vakcinisanih izvesno je da će ponovo doći do skoka novoobolelih – dodaje on.

Zimski period poznat je po brojnim slavljima koja počinju već 19. decembra i traju do sredine januara. Naš sagovornik upozorava da skok novoobolelih sledi upravo u tom periodu, te apeluje na ljude da budu odgovorni.

S.M.