Epidemija je promenila prirodu sporta, a sportovi snage postali su poseban izazov

Epidemija KOVID-19 izmenila je sport u celini: sportisti se suočavaju sa brojnim ograničenjima prilikom treninga, a posebne mere definisane na nivou Kriznog štaba Vlade Republike Srbije ili štabova za vanredne situacije u gradovima i opštinama, uticale su da se neka takmičenja i sasvim obustave. Možda najpogođenjiji su sportisti koji se profesionalno ili polu-profesionalno bave sportovima snage

Njihovi trening-prostori su teretane, koje nisu radile od uvođenja vanrednog stanja sve do 27. aprila, a kada su i otvorene, u njima su počeli da važe specijalni režimi korišćenja. Novoustaljena dinamika u radu dodatno se odnosi na teretane i fitnes-centre u lokalnim samoupravama gde je proglašavana vanredna situacija.

Portal “Kruševacgrad” nastavlja da istražuje manje poznate fenomene uticaja epidemije na svakodnevni život,a ovoga puta na sportsku svakodnevicu: sa kakvim se sve izazovima suočavaju i koliko je COVID-19 uticao na njihovu sportsku rutinu, kako je naglo prekinuta trijumfalna sportska godina u kojoj su osvojili neverovatnih 15 medalja, govore uspešni sportisti iz Trstenika i pioniri u powerliftingu na teritoriji Rasinskog okruga.

– Sama izolacija je već pred nas postavila određene “zadatke”, trebalo je da kao i svi, naravno, ostanemo zdravi, a dodatno, vodimo računa da usled nekretanja ne dobijemo na težini, da koliko god je to moguće zdravo se hranimo-otkriva za “Kruševacgrad” Vladimir Savić, jedan od najtrofejnijih sportista snage u Srbiji, predsednik Powerlifting kluba “Huk”.

– Kada je dozvoljen rad teretana, vratili smo na na treninge, ali nije bilo jednostavno. Još uvek nije, jer je teško ostvarivati stare norme nakon pauze.

Sportiskinja Biljana Erić, koja je poput Savića, svojevremeno uspešno trenirala obaranje ruke, a od prošle godine je kao i njen sportski kolega osvojala zlato gde god bi se pojavila na takmičenju, predočava da zdravlje mora biti na prvom mestu. Pridržavanje svih propisanih pravila ponašanja u teretani je nužno, ali otežava već dovoljno složenu sportsku praksu.

– Disanje je problem usled korišćenja zaštitne maske, koje zaista smetaju-ističe Biljana.

– Naravno, tu su i druga pravila koja moraju da se poštuju, preporučeno je i nošenje rukavica. Ipak, maske su rekla bih tu najveća otežavajuća okolnost, jer je pravilno disanje za powerlifting od izuzetnog značaja. Treninge i danas prilagođavamo aktuelnim epidemiološkim prilikama. Kako treniramo u javnoj teretani i to četiri do pet puta nedeljno, moramo da zakazujemo termine, u početku je to činilo nas 5, kada je toliko i bilo dozvoljeno prisustvu u tom prostoru, a sada je već moguće da trenira nas 10-ak.

Sama atmosfera u vežbaonici je takođe vanredna. Na svakom mestu se i sportista i rekreativac “podsećaju” da stvari nisu iste kao pre nego što je korona-virus ušao u naše živote. Instrukcije za korišćenje sprava postavljene su na vidnom mestu. Ispred teretane vas dočekuje dezobarijera, dezinfekcioni sredstvo na bazi 70% alkohola, a isto vas čeka i kada stupite na strunjače.

Preporučena je redovna dezinfekcija svih rekvizita koje moraju u svakom trenutku da budu udaljene najmanje dva metra. Peškiri, preobuka, flašica vode ne smeju se razmenjivati među korisnicima teretane. Ulazak bilo kog lica sa simptomima COVID-19 je isključen.

– Epidemija je spotakla brojne planove, u avgustu je trebalo da učestvujem na Svetskom šampionatu u benchpresu (disciplona powerliftinga) u Litvaniji, a upitna su i neka druga takmičenja– kaže Vladimir Savić, koji je za kilogram oborio dugogodišnji državni rekord od 230 kg u disciplini “bench press”. -Iako smo mlad klub i preregistrovali smo se prošle godine, već smo počeli da osvajamo najviša odličja,na prvenstvima u Vladičinom Hanu, Svrljigu, Beogradu, Elemiru, svuda gde je to naša Asocijacija PL organizovala. Ostvarujemo norme za više nivoe zakmičenja, ali ostaje nam samo da i dalje treniramo i nadamo se da će se epidemija, odnosno pandemija što pre završiti.

Upravo su treninzi ključni za sportove snage, a da bi pribeležili dobre rezultate, neophodno je da u kontinuitetu rade na sebi.

– Tehnika je takođe važna, ali vežbanje snage je presudno, tako da smo upućeni neprestano na teretanu– priča za “Kruševacgrad” Veljko Štrbanović. –Svaki trening zavisi od grupe mišića na kojoj se radi, što u proseku znači siguran boravak u teretani od 45 minuta do sat vremena.

POWERLIFTING Kakvim se naporima izlažu “lifteri”, odnosno sportisti “powerliftinga” najsrećnije će se posvedočiti ako se predstave karakteristike ovog sporta. Ovaj sport snage sastoji se iz tri discipline dizanja tegova(čučanj,bench press i mrtvo dizanje). Čučanje se izvodi tako što dizač stoji uspravno i sa postolja koji je namenjen za šipku i željenu težinu tegova, šipku stavlja na ramena i potom se slušta u čučanja, odnosno vraća u prvobitan položaj, a sve pod instrukcijama sudije. Bench press se izvodi na klupu, na kojoj takmičar leži na leđima, a noge su savijene u kolenima i stopalima dodiruje pod. Uz podršku pomagača dobija šipku sa tegovima i na dalje je sam podiže od grudi do visine, a potom je vraća na stalak od klupe. Na kraju,mrtvo dizanje:lifter se savija blago u kolenima i diže šipku sa tegovima i stavlja je na butine, nakon čeka je spušta na podlogu.

PREDRASUDE Zdravlje je, podvlače sagovornici “Kruševacgrada” presudno sačuvati u epidemiji, a koliko je sport kojim se oni bave zdrav, a koliko je na udaru predrasuda? – Svim mladim ljudima bih preporučio da treniraju u teretani, važno je da se sklone s ulice, od poroka, a dobro je da vežbaju i razvijaju svoje telo – objašnjava šampion Vladimir Savić. – Postoje pojedinci, kao i u svakom sportu, spremni da koriste steroide, ali Asocijacija Power lifting Srbije ima stroge i redovne doping kontrole pred svako takmičenje. Zlopotreba nedozvoljenih supstanci je u ovom sportu isključena. I ovo je, podsećam, sport. A u sportu mora da važi fer-plej i staro pravilo – u zdravom telu zdrav duh.

