Engleski kroz poslovne veštine za mlađe od 30 godina

Postavljeno: 24.09.2025

Večeras, od 20 časova, u prostorijama škole „Oxford School“ na Kosturnici 16 A1/5, počeće realizacija projekta „Engleski kroz poslovne vestine“

Realizator je udruženje „Za bolju budućnost“, dok će u okviru projekta biti realizovano 10 radionica (po 90 minuta) za 12 korisnika starosti do 30 godina.

Izvor: Protokol Gradske uprave

Foto: Freepik.com

