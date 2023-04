Emotivna priča za celu porodicu – „Anđeo s jednim krilom“ Ljiljane Šarac

Kako život ume da iznenadi i postavi nam na put velike izazove, čitamo u savremenoj drami koja je namenjena mlađoj publici, ali mogu da je čitaju svi!

Ružica kreće u sedmi razred, bezbrižno odgovara na sve školske obaveze i uživa u druženju sa drugaricom iz odeljenja Ninom. Međutim, nakon povratka sa Zlatibora u Beograd ne sluti da će joj se život potpuno promeniti.

Prijateljstvo i ljubav bližnjih pomažu joj da uspostavi novu ravnotežu, ali će tek domaći zadatak iz domaćinstva podstaći hrabru trinaestogodišnjakinju da se preispita i krene u potragu za svojim korenima. Mali srebrni broš u obliku trube, koji joj je dao Ninin brat Filip, pomoći će joj da istraje na tom putu, sigurna da ima gde i kome da se vrati.

„Anđeo s jednim krilom“je snažna, emotivna i potresna priča o devojčici koja gubi oba roditelja u saobraćajnoj nesreći, a potom otkriva da ne zna mnogo o očevoj strani familije. Ovo je divan roman o iskupljenju i odrastanju koji će vam izmamiti i osmehe i suze, i naterati vas da nakon sklapanja korica još dugo razmišljate o njemu.

Ljiljana Šarac je nastavnica srpskog jezika u Osnovnoj školi „Stefan Dečanski“ u Beogradu i ovo je njen prvi roman za decu posle dva hita – „Đurđevim stopama“ i „Dok svetac bdi“. Otkrila nam je da su njeni đaci bili uz nju od pisanja prvog romana do danas: „I zaista im mnogo dugujem za razumevanje, poverenje i podršku koju mi pružaju. Sami su našli način da im se odužim.“

Naime, Ljiljanini učenici su je neretko pitali: „Zašto ne napišete neku knjigu o nama i za nas?“

„Trebalo mi je dosta vremena da skupim hrabrosti, dođem do ideje, sročim ono o čemu sam promišljala i sve uobličim u roman za tinejdžere“, rekla nam je Ljiljana i dodala: „Došao je trenutak istine u kome ću saznati koliko dobro razumem mlade duše sa kojima radim i kojima posvećujem ’Anđela s jednim krilom’. Evo prilike da đaci ocene i procene moj rad. U njihovu objektivnost i kompetentnost ne sumnjam!“

Knjigu za sve generacije „Anđeo s jednim krilom“ možete naći u svim Delfi knjižarama, Laguninim klubovima čitalaca, onlajn knjižari delfi.rs, kao i na sajtu laguna.rs.

Do nedelje, 9. aprila do kada traju Dečji dani kulture, popust na jednu Laguninu knjigu za decu iznosiće 25%, na dve 30%, na tri 35%, a na četiri ili više knjiga 40%. Navedeni popusti primenjivaće se i na Dexy Co. i Egmontova izdanja, ali bez mogućnosti da se kombinuju sa popustima na izdanja drugih izdavača. Naslovi odabranih izdavača biće na popustu od 20%, dok će odabrani gift program biti snižen do 20%. Navedeni popusti se ne mogu kombinovati sa drugim popustima i akcijama.

Knjigu „Anđeo s jednim krilom“, možete osvojiti u darivanju na našoj Instagram stranici.