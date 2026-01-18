Elektronsko plaćanje obavezno u javnoj upravi

Od 1. januara svi organi javne vlasti u Srbiji u obavezi su da omoguće elektronsko plaćanje taksi i naknada koje se naplaćuju u okviru njihovih nadležnosti. Ova novina predstavlja značajan korak ka modernizaciji javne uprave i dodatnom olakšavanju svakodnevnih obaveza građana i privrede

Uvođenjem elektronskog plaćanja ukida se potreba za odlascima na više šaltera, čekanjem u redovima i dostavljanjem papirnih dokaza o izvršenim uplatama.

Takse i naknade sada je moguće platiti brzo i jednostavno, putem mobilnog telefona ili računara, sa bilo kog mesta, što posebno znači građanima koji štede vreme ili žive van većih administrativnih centara.

Istovremeno, ukinuta je obaveza građana da fizički dostavljaju dokaze o uplati, jer državnim organima sada ostaje da sami proveravaju da li je plaćanje izvršeno. Kako bi se sistem efikasno primenio u praksi, Ministarstvo finansija, Narodna banka Srbije i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu organizovali su vebinare i sastanke namenjene obuci službenika za rad sa novim modelom elektronskog plaćanja.