Elektronsko evidentiranje stvarnih vlasnika do 1. decembra

Agencija za privredne registre (APR) podsetila je sve pravne subjekte u Srbiji da do 1. decembra moraju da usklade podatke o stvarnim vlasnicima sa novim Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. Rok za prilagođavanje propisima je 60 dana od početka primene zakona

Novi zakon propisuje da se prilikom određivanja stvarnog vlasnika obavezno prilažu i dokumenta na osnovu kojih je utvrđeno njegovo vlasništvo. To znači da će svi koji su ranije evidentirali vlasnike morati ponovo da prođu kroz propisane kriterijume, potvrde postojeće ili odrede nove podatke i prilože odgovarajuću dokumentaciju.

APR je na svojoj internet stranici objavila detaljna uputstva o postupku usklađivanja, kao i pretragu podataka o evidentiranim vlasnicima i listu subjekata koji tu obavezu još nisu ispunili.

Za lakše sprovođenje postupka, dostupni su i vodiči koje je pripremilo Ministarstvo privrede, jedan sa detaljnim objašnjenjima, a drugi u obliku slikovnog prikaza za unos podataka u aplikaciju Centralne evidencije stvarnih vlasnika.