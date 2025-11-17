Elektronsko bolovanje od 1. januara

Postavljeno: 17.11.2025

Od početka naredne godine, u Srbiji zvanično počinje primena sistema e-bolovanja, čime se otvara nova digitalna era u procesu otvaranja i zaključivanja bolovanja. Umreženi će biti izabrani lekari, poslodavci i Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO), što znači da će razmena podataka i doznaka biti potpuno elektronska, ukida se potreba za papirnim potvrđama

Da bi ovaj sistem funkcionisao efikasno, neophodna je masovna digitalizacija zdravstvene dokumentacije. Plan je da u naredne dve godine svi podaci iz približno 360 zdravstvenih informacionih sistema budu preneti i sačuvani u Državnom data centru.

Istovremeno, uvodi se i e-karton, jedinstveni elektronski medicinski dosije svakog građanina. Prema Pravilniku, od 1. januara 2026. počinje centralizovana evidencija zdravstvenih podataka u elektronskom obliku. Digitalizacija zdravstvenih podataka predstavlja veliki izazov, naročito kada je reč o zaštiti osetljivih ličnih informacija. U planu je da dijagnoze i druga medicinska saznanja ne budu direktno dostupni poslodavcima, već samo izabranim lekarima, što je deo mera za očuvanje poverljivosti podataka.

Uvođenjem e-bolovanja i e-kartona, očekuje se značajno smanjenje administrativne blockade, lekari će direktno unositi informacije u elektronski sistem, a poslodavci će automatski dobijati obaveštenja o početku, trajanju i završetku bolovanja, a takođe, planirano je automatizovano upravljanje bolovanjima dužim od 30 dana, dokumentacija će ići direktno RFZO-u, a komisije će biti uključene elektronski.

Poslodavci će imati rok do 1. januara 2027. da se potpuno uključe u novi sistem.

