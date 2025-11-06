Elektronske menice od 1. decembra

Narodna banka Srbije od 1. decembra uvodi elektronske menice, čime će početi sa radom Centralni registar elektronskih menica (CReM). Time će se omogućiti izdavanje i upotreba menica u digitalnom obliku, dok su se do sada koristile isključivo u papirnoj formi

Banke će od tog datuma biti u obavezi da svojim klijentima, pravnim licima i preduzetnicima, omoguće korišćenje elektronskih menica, a od naredne godine ova mogućnost biće dostupna i građanima.

CReM je savremena digitalna platforma koja omogućava da se sve radnje u vezi sa menicama, od izdavanja i prenosa do naplate, obavljaju elektronski, bez potrebe za papirnom dokumentacijom. Kako ističu iz NBS, na ovaj način poslovanje će biti brže, jednostavnije i ekonomičnije, uz značajne uštede vremena i troškova za privredu i građane.

Svi podaci o elektronskim menicama biće bezbedno čuvani u okviru Centralnog registra, koji ima status javne knjige i time garantuje potpunu transparentnost i pravnu sigurnost. Klijenti će pristupati registru putem aplikacija elektronskog ili mobilnog bankarstva, koristeći kvalifikovani elektronski potpis preko aplikacije ConsentID.

Elektronske menice biće ravnopravne sa papirnim, a izvod iz CReM-a važiće kao javna i verodostojna isprava u sudskim i izvršnim postupcima. Odlučeno je i da će naknade za njihovo izdavanje i korišćenje biti niže od onih koje se trenutno plaćaju za papirne menice.