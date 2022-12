Edukativni centar otvorio Volonterski servis za mlade

Edukativni centar Kruševac, nizom programa i aktivnosti, obeležio je Međunarodni dan volontera, koji se tradicionalno proslavlja 5. decembra. Nakon otvaranja Volonterskog kutka u Kruševačkom pozorištu i svečanog prijema u Mozaik sali,održana je panel–diskusija „Inovacije u volontiranju”, nakon koje je usledio prigodan umetnički program.

– Međunarodni dan volontera pripada svim onim ljudima kojima je dobročinstvo normalna stvar i koji su spremni da neko svoje vreme upotrebe u korisne svrhe, da pomognu, a da sa druge strane zauzvrat ne očekuju neku finansijsku nadoknadu. U Kruševačkom pozorištu smo imali otvaranje Volonterskog kutka. Tim od 20 mladih ljudi će u narednom periodu raditi na promovisanju kulture i aktivnosti Kruševačkog pozorišta – istakao je programski direktor Edukativnog centra Kruševac, Ilija Jovanović.

Prema njegovim rečima, lokalna samouprava ima razumevanja za potrebe mladih ljudi, koji su, prevashodno, njihova ciljana grupa.

– Smatramo da lokalna samouprava sprovodi niz aktivnosti koje su u interesu mladih. Oni žele da mladima olakšaju taj angažman u društvenom svetu, gde će unaprediti lokalnu zajednicu u kojoj žive, svoj grad, pa i sami sebe – dodao je on.

Cilj projekta i programa u Srbiji je da do 2025. godine mladi imaju platforme

za učešće u društvenim procesima i povećane kapacitete da ojačaju svoj glas i budu povezani, aktivno angažovani, osnaženi, te da produktivno učestvuju u svojim zajednicama i društvu.

– Kancelarija UNICEF-a u Beogradu i ove godine obeležava Dan volontera. Mi smo u saradnji sa Ministarstvom za rad definisali i osmislili jednu dobru platformu za volontiranje, koja povezuju mlade, koji žele da volontiraju, i organizatore. Otvaramo Volonterski servis za mlade. On će se nalaziti pod okriljem Edukativnog centra Kruševac, i to je dobro mesto za sve one iz Kruševca koji žele da angažaju volontere i da organizuju aktivnosti , kao i za mlade koji hoće da se aktiviraju kao volonteri – rekla je rukovoditeljka programa za mlade u kancelariji UNICEF-a u Srbiji, Stanislava Vučković.

Na panel-diskusiji „Inovacije u volontiranju” učestvovali su Deniz Hoti iz organizacije „Connecting Pančevo”, Nemanja Glavnić iz „Dostignuća mladih u Srbiji” i Aleksandra Milutinović iz udruženja „Okular Ćićevac”.

Inače, obeležavanje Međunarodnog dana volontera deo je projekta „Uspostavljanje Lokalnih volonterskih servisa u Kruševcu i Loznici“. Projekat sprovodi Edukativni centar Kruševac, uz podršku UNICEF-a u Srbiji, a partner je grad Loznica, Gradska uprava i Kancelarija za mlade Loznica. Projekat „Uspostavljanje Lokalnih volonterskih servisa u Kruševcu i Loznici“ ima za cilj jačanje kapaciteta lokalnih aktera za pokretanje Lokalnih volonterskih servisa, kao i samopokretanje, odnosno unapređenje postojećih Lokalnih volonterskih servisa u dva grada. Projekat se sprovodi od septembra 2022. do februara 2023. godine.

J.A.