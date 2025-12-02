Edukacija o ruralnom turizmu i digitalnim veštinama u Trsteniku

Postavljeno: 02.12.2025

U Većnici Narodnog univerziteta u Trsteniku održano je predavanje i radionica u okviru projekta „Edukacije u domenu ruralnog turizma – unapređenje digitalnih veština”. Projekat je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta, a organizator predavanja je Turistička organizacija opštine Trstenik

Predavač Milan Stojković, edukator digitalnog marketinga prisutnima je preneo praktično znanje i savete primenjive u promociji ruralnih turističkih sadržaja. Posebno je stavljen akcenat na upravljanje aplikacijom Booking.com i značaja optimizacije na takvim platformama koje su veoma važne za opstanak i poslovanje svih domaćinstava.

Kako bi ruralni turizam mogao da se razvija neophodno je biti konkrentan i ići u korak sa vremenom. Savremeni trendovi pokazuju da bez prisustva na internetu I primene digitalnog marketinga nema održivog napretka. Ovakve edukacije su važan korak ka jačanju vidljivosti i ponude našeg ruralnog područja.

