E-recept od januara i u privatnom zdravstvu

Pošta Srbije je juče potpisala Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijama „Nites“ i „Medit“, čime je pokrenut proces uvođenja E-recepta u privatno zdravstvo. Ova usluga počinje sa primenom od 1. januara 2026. godine i funkcionišeće na isti način kao u državnim zdravstvenim ustanovama

E-recept predstavlja savremeno softversko rešenje koje omogućava lekarima da propisuju i realizuju elektronske recepte, što pacijentima donosi jednostavniji, brži i sigurniji proces nabavke lekova. Integracijom privatnog i državnog sektora unapređuje se kontrola izdavanja lekova, a zdravstveni sistem postaje efikasniji.

Ovo rešenje je deo šireg procesa digitalizacije zdravstvenog sistema Srbije, koji je započet još 2017. godine testiranjem E-recepta u deset beogradskih opština, a zatim i u preostalim delovima Beograda, Vojvodine i centralne i južne Srbije. Tokom ovog perioda, uspešno je integrisano devet različitih softverskih sistema koji se koriste u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Elektronski recepti godišnje donose uštedu od oko dva miliona evra, zamenjujući papirne recepte. Uvođenje ove usluge u privatni sektor očekuje se da dodatno poveća dostupnost i standard zdravstvene zaštite u zemlji.

Kako ističu nadležni, digitalna transformacija zdravstva štedi vreme i smanjuje troškove, otvara mogućnosti za inovacije, povećava konkurentnost i unapređuje kvalitet života građana.

