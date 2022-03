Džudistima Kruševca četiri bronzana pojasa

Za Džudo klub Kruševac, koji postoji od 1969. godine, vlada uverenje da je porodični klub, jer su se, godinu dana nakon njegovog osnivanja, rođena braća Milan i Dušan Živojinović, latili posla trenera i do sada postigli zavidne rezultate.

-Nedavno smo imali polaganje ispita za pojaseve. To je u praksi džudoa neminovnost posle godinu dana vežbanja. Svih 20 naših članova je dobilo prelazne ocene, a četvorica su stigli i do bronzanog pojasa, što je najveće priznanje za one koji uče ovaj sport. To su Mladen Vesligaj, Gojko Simonović i otac i sin Aleksandar i Sava Miljković. Malo neobično, ali u našem Klubu su u stroju istinski sportisti, otac i sin, što je za sve sportove, ne samo za džudo, dosta neobično. Drago nam je što su na ovom ispitu zrelosti svi momci pokazali dosta znanja i umeća. Imamo, inače, lepe uslove za rad u prostorijama Sportskog centra u Kruševcu, gde su i karatisti Kruševca – priča Milan Živojinović.

Njegov brat Dušan odmah je, kada i Milan, prihvatio ovaj zadatak i njih dvojica godinama imaju šta da pokažu mlađim naraštajima u gradu pod Bagdalom.

–I ovo je jedna retkost u kruševačkom sportu. Nas dva brata rođena, jedan klub, na istom smo zadatku, da mlade odvojimo od raznih poroka i naučimo svim veštinama u džudou. Za sada uspevamo, što je potvrdila i ova generacija na polaganju ispita za pojaseve, a očekujemo da će tako biti i nadalje – istiće Dušan Živojinović.

Lj. Marković

Foto: Džudo klub Kruševac