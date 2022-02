Dvanaesta uzastopna pobeda odbojkaša Antene

Jesenji prvak druge lige, muški odbojkaški klub Antena iz Kruševca ostvario je danas dvanaestu uzastupnu pobedu u prvenstvu. Pobedili su rezultatom 0:3 Metalac Takovo 2

– Igramo kao nikad do sada. To je plod, pre svega, predanog rada na treninzima i zalaganja i izvršavanja svih zadataka trenera na prvenstvenim mečevima. Zreli smo za viši rang, odnosno Prvu ligu i učinićemo sve da to i ostvarimo – kaže predsednik kluba Dragoslav Milovanović.

Lj.M.