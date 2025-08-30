Dva dana kreativnosti u BIG-u

Danas i sutra se u BIG centru održava „BIG kreativna zona“, događaj namenjen najmlađima, ali i svima koji vole igru, stvaralaštvo i zabavu

Program počinje u 16 časova i trajaće do 20 časova, a ulaz je slobodan.

Posetioci će moći da učestvuju u raznim kreativnim radionicama, a pored toga, planirani su muzičko-edukativni programi i plesni nastupi, koji će dodatno oplemeniti druženje i zabavu pred početak nove školske godine.

U subotu od 16 do 18 časova biće održane radionice „Sladoled iz mašte“ i „Napravi svoj ceger“, dok će od 17 do 19 časova posetioci moći da izrade svoje bookmarkere. Program se završava muzičkom edukativnom radionicom „Cvrle“ od 19 do 20 časova.

U nedelju je planirana radionica „Ulična bojanka“ od 16 do 19 časova, dok će od 16 do 18 časova biti radionica „Napravi svoj nakit“. Ponavlja se radionica „Napravi svoj bookmarker“ od 17 do 19 časova, a program se završava nastupom plesnog kluba „LA LUNA“ od 19 do 20 časova.

Sve aktivnosti odvijaće se pored KFC bašte.

J.S.