Duhovno veče u parohijskom domu crkve Svetog Đorđa

Blagoslovom Njegovog Visokopreosveštenstva Arhiepiskopa i mitropolita kruševačkog g. dr Davida bratstvo hrama svetog Đorđa sutra u parohijskom domu crkve svetog Đorđa u 18 časova organizuje duhovno veče u okviru božićnog ciklusa predavanja na temu „Sveta Tajna Jeleosvećenja“

Jeleosvećenje je Sveta Tajna u kojoj se na bolesnika, uz pomazivanja njegovog tela jelejem (uljem), priziva blagodat Božija koja isceljuje duševne i telesne nemoći.

Crkva je ovu Svetu Tajnu ustanovila polazeći od reči Gospodnjih, upućenih Njegovim učenicima kada ih je poslao na propoved: Bolesne isceljujte, gubave čistite…(Mt. 10, 8). Kao potvrda za ovo služi i priča iz Jevanđelja, kako su sveti apostoli, kada ih je Gospod poslao na propoved, isceljivali bolesne: I otišavši propovedahu da se pokaju. I demone mnoge izgonjahu; i pomazivahu uljem mnoge bolesnike, i isceljivahu (Mk.6,12-13).

Sveta Tajna Jeleosvećenja se savršava nad bolesnima, a u pojedinim pomesnim crkvama, pa i u našoj, ova Sveta Tajna vrši se u toku Strasne sedmice (u sredu, četvrtak ili subotu) i nad zdravim osobama. Pre učestvovanja u ovoj Svetoj Tajni, vernici pristupaju Svetoj Tajni Ispovesti, a posle nje Svetoj Tajni Pričešća. Ako se radi ο bolesniku koji je u smrtnoj opasnosti, Svete Tajne vrše se ovim redom: Ispovest, Pričešće pa Jeleosvećenje. Tajna jeleosvećenja može se ponavljati, jer ona nije „poslednja pomast“.

U toku ovog čina čita se sedam odeljaka iz Apostola, Jevanđelja i molitava, kojim se priziva Božija blagodat na bolesnika, jer je Isus Hristos došao u svet da uzme nemoći ljudske, a Sveti Duh poslao u svet da članove žive Crkve isceljuje svojom blagodaću od njihove bolesti.

Svetu Tajnu Jeleosvećenja vrši sabor sedmorice sveštenika (zato se kod Rusa ova Sveta Tajna i naziva soborovanije), iako može da je izvrši manji broj. U vezi s tim Simeon Solunski kaže: „Ne treba se mnogo brinuti za broj, jer broj nije propisan od Apostola. No, iako broj nije propisan, ipak se treba držati starog Predanja i treba da su sedam (prezvitera), kako je stari običaj, a u nevolji i manje, najmanje tri… Α samo jedan sveštenik neka ne vrši Jeleosvećenja…. Jer kaže (Apostol): neka prizove Crkvene prezvitere, a ne jednog prezvitera…“

Cilj je ove Tajne, kao uostalom i svih Tajni Crkve da vrati čoveka u njegovo pravo zdravlje, a to je nepomućeni odnos sa Bogom, odnosno sa telom Njegovim, koje je Crkva. Naravno da se Crkva moli i za potpuno isceljenje telesne bolesti, ali ona to prepušta jedinom Čudotvorcu, Gospodu, Koji zna dubine srca čovekovog i šta je najkorisnije za njegovo spasenje. „Ako Gospod blagoizvoli biće isceljenja, ako ne, slava Gospodu za put spasenja koji mi je kroz bolest otvorio- otprilike je stav bolnog pokajnika nad kojim se vrši ova Tajna. Drugim rečima, kroz ovu se Tajnu projavljuje odnos Crkve prema telesnoj prirodi čovekovoj: telesna je priroda nerazdvojivi i suštinski deo čovekovog bića i Crkva se Bogu moli da isceli telesne neduge, ali istovremeno za Crkvu telesno zdravlje nije po sebi cilj, već je ono isto kao i bolest put spasenja i preobraženja za Carstvo Nebesko.

Program počinje nakon večernje službe i akatista Svetom Đorđu koji će se služiti u hramu u 17 časova.

Predavač je protođakon Nenad Matić.

O. M.