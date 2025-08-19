Državni sekretar u mlekari „Jastrebački eko biseri“

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Vladan Virijević obišao je danas mlekaru „Jastrebački eko biseri“

– Danas smo u poseti mlekari u Kruševcu „Jastrebački eko biseri“. Razgovarali smo sa našim domaćinom Dejanom da čujemo šta on misli o Uredbi koje je Ministarstvo poljoprivrede donelo prvog avgusta ove godine. Uredba koja je stupila na snagu ima za cilj da krajnjem potrošaču prikaže šta zaista on kupuje. Odnosno, da sve proizvode koji su napravljeni od mleka i oni proizvodi koji to nisu a u sebi sadrže palmina ili slična druga biljna ulja, kao što možete videti u marketima i prodavnicama sa trouglom i crvenim znakom uzvika gde se krajnjem potrošaču jasno naznačilo da taj proizvod nije od čistog mleka. „Jastrebačka eko biseri“ mlekara je primer toga kako se i na koji način pravi proizvod isključivo i samo od mleka, počev od sireva, kajmaka, pavlake i slično. Vlada Srbije i Ministarstvo poljoprivrede će i u narednom periodu nastaviti da radi na tom polju. Zaštitićemo domaće proizvođače, kako bi naši krajni potrošači i kupci znali šta kupuju – rekao je državni sekretar Vladan Virijević.

Vlasnik mlekare „Jastrebački eko biseri“ Dejan Nedeljković zadovoljan je Uredbom koju je donela Vlada Srbije:

– Krajnje je vreme bilo da se to jednom reši i donese, kako potrošači ne bi bili u zabludi, da znaju šta i od čega kupuju. Sirovinska baza nam je opština Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac, Knić, Ub i deo Kruševca. Imamo pedesetak zaposlenih. Prerađujemo 45.000 litara mleka dnevno. Proizvode plasirano na teritoriji cele Srbije. Neki od većih kupaca su nam kompanija Lidl, Delez i ostali manji potrošači (pekare, picerije). Firma postoji od 2010. godine.

Pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Darko Andonov istakao je da će Grad Kruševac i u narednom periodu nastaviti da pomaže poljoprivrednicima:

– Velika nam je čast i zadovoljstvo što je danas ovde sa nama sekretar Ministarstva Vladan Virijević. Ova poseta nam pokazuje da Vlada Srbije itekako misli o budućnosti poljoprivredne proizvodnje, prerađivačkoj industriji i domaćoj proizvodnji. Grad Kruševac ove i prethodnih godina izdvaja značajna sredstva što se poljoprivrede i stočarstva tiče. Zajedničkim silama lokalna samouprava, država i privrednici će se truditi da poboljšaju uslove što se tiče mlekarstva, otkupa i prerade mleka i distribucije domaćih proizvoda na tržište. Cilj je da se našim poljoprivrednim proizvođačima i stočarima obezbedi siguran otkup, dobra cena mleka i da na taj način zadržimo našu omladinu na selu i damo im podstrek da se ubuduće bave poljoprivredom i proizvodnjom mleka.

Obilasku je prisustvovao i član Gradskog veća Miloš Ašanin.

O. Milićević