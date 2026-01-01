Država pojačava nadzor nad tržištem mleka

Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da intenzivnije prati stanje na tržištu mleka, jer je reč o jednoj od najvažnijih grana domaće poljoprivrede. Proizvodnja mleka direktno utiče na prehrambenu sigurnost zemlje, ali i na opstanak velikog broja poljoprivrednih domaćinstava, kojih je iz godine u godinu sve manje

Kako se navodi, posebna pažnja posvećena je odnosima između mlekara i proizvođača, budući da se u praksi sve češće javljaju problemi sa otkupnim cenama. Ministarstvo poručuje da neće dozvoliti da poljoprivrednici snose teret neosnovanih sniženja cena ili pritisaka koji nisu utemeljeni na realnim tržišnim kretanjima.

Domaće mleko ima poseban značaj, jer predstavlja osnovu zdrave ishrane i garantuje kontrolisan kvalitet proizvoda. Uprkos tome, sve je manje proizvođača koji mogu da opstanu u ovom poslu, upravo zbog nesigurnih uslova i nepredvidivih otkupnih politika. Nadležni ističu da je očuvanje domaće proizvodnje važno ne samo za stočare, već i za potrošače, koji time dobijaju kvalitetnije i bezbednije proizvode.

Kao dodatni argument navodi se i stanje na evropskom tržištu, gde u prethodnom periodu nije došlo do pada cena sirovog mleka, što, prema oceni Ministarstva, pokazuje da ne postoji objektivno opravdanje za umanjenje otkupnih cena u Srbiji.

U narednom periodu biće pojačane kontrole koje će obuhvatiti ugovore, način formiranja cena i tokove otkupa i prerade. Cilj ovih aktivnosti je uspostavljanje stabilnog i fer sistema u kome će proizvođači imati sigurnost, a domaće mleko ostati dostupno na tržištu.