Društvo pčelara Ćićevac organizovalo izložbu meda

Društvo pčelara „Ćićevac” organizovalo je na platou iza zgrade Opštinske uprave u Ćićevcu drugu izložbu meda, koju je svečano otvorio predsednik Društva Dragoslav Nagulić poželevši prisutnima lep provod i prijatan boravak u Ćićevcu

U ime lokalne samouprave prisutne je pozdravio predsednik Skupštine opštine Ćićevac Miloš Radosavljević podsetivši na činjenicu da je ova opština, na nivou Republike Srbije, na samom vrhu kada je u pitanju broj pčelinjih društava, u odnosu na broj stanovnika.

– Ovo je druga manifestacija ovog tipa koja se tokom godine dešava u našoj opštini, prva je bila u Stalaću, danas je u Ćićevcu i to pokazuje da ovde funkcioniše jedno ozbiljno društvo pčelara, sa velikim brojem članova, a sa druge strane imamo i ozbiljne proizvođače meda i proizvoda od meda. Opština Ćićevac je to prepoznala tako da mi svake godine budžetom opredeljujemo ozbiljna sredstva koja naši pčelari mogu da iskoriste za povećanje svoje proizvodnje, ali i za kupovinu potrebne opreme – istakao je Radosavljević.

U nastavku Druge izložbe meda priređen je i bogat kulturno-umetnički program, nastupili su OKUD „Bata Lačković” iz Kuršumlije i KUD „Kolo” iz Obreža, stručnjak za pčelarstvo i edukaciju pčelara, ali i pesnik, Miljko Šljivić iz Globodera, kao i mladi harmonikaši Anđela i Pavle Filipović iz Zalogovca. Posetioci izložbe su imali priliku da uživaju u degustaciji i kupovini kvalitetnih proizvoda domaćih pčelara.

Organizatori ističu da je cilj ove manifestacije promocija pčelarstva, zdravih navika i domaće proizvodnje, ali i podsticanje mladih da se zainteresuju za ovaj plemeniti posao. U nastavku dana održano je i predavanje o pčelarstvu, namenjeno svim ljubiteljima meda i prirode, kao i onima koji žele da se upoznaju sa osnovama i savremenim tehnikama pčelarenja.

Otvaranju druge izložbe meda u Ćićevcu prisustvovali su i predstavnici Instituta za krmno bilje iz Kruševca i predsednik Zadružnog saveza Šumadije i Pomoravlja Ljubiša Stevanović. Svoje proizvode u Ćićevcu su izložili i pčelari iz Varvarina, Kruševca, Rekovca, Paraćina…

Izvor i foto: Temnić info