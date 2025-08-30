Drugi dan Padeškog kladenca

Drugi i najznačajniji dan Padeškog kladenca, Međuokružnog sabora narodnog stvaralaštva, biće danas održan u Amfiteatru Sabora u Padežu

Ovogodišnji, 39. po redu, događaj započeo je juče radom likovne kolonije i kulturno-umetničkim programom

U 13 časova u Amfiteatru biće otvorena izložba radova sa likovne kolonije, a pola sata kasnije predstaviće se izložba starinskih narodnih jela. U 14 časova i 30 minuta sledi defile učesnika programa i smotra izvornih grupa, sve na istoj lokaciji.

Organizatori događaja su Kulturni centar Kruševac, Crkvena opština Padež, Mesna zajednica Padež i KUD „Polet“ Padež, dok je generalni pokrovitelj manifestacije Grad Kruševac.

J.S.