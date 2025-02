Drinčićeva bez vode

Zbog radova na vodovodnoj mreži, pojedini delovi Kruševca će danas do 15:00 biti bez vode: Drinčićeva (od Takovske do Lomine) – zbog izrade vodovodnog priključka, Paje Jovanovića, Jasički put (deo od „Bip“-a do „Juniora“, leva strana), sela: Malo Golovode – Raška, Ribarska i prateće ulice, Čitluk – Đušina (od Desanke Maksimović do Stevana Todorovića).

Danas su planirani i prekidi u snabdevanju električnom energijom zbog radova na mreži: do 12:00 sela Belasica i Sušica, do 13:30 deo Malog Golovoda, Rasadnik i Stara Čaršija, do 14:00 deo Krvavice, do 14:30 – deo Sezemča, do 16:00 gradska ulica Emila Muže.

Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Kruševac saopštilo je da će proizvodnja i distribucija toplotne energije teći bez problema.