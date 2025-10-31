„Dragomir“ jedna od 12 škola na teritoriji Kruševca u kojoj je postavljen reciklažni set

Osnovna škola Dragomir Marković jedna je od 12 škola na teiritoriji našeg grada, u kojoj je postavljen reciklažni set, a cilj je edukacija najmlađih o značaju reciklaže i odvajanje više vrsta otpada

Svake godine iz budžeta Grada Kruševca izdvajaju se sredstva za konkurs koji se tiče nabavke kontejnera.

– Ove godine Javno komunalno preduzeće imalo je ideju da razvijemo svest kod naših najmlađih sugrađana o otpadu i reciklaži. Nabavili smo reciklažne setove u 12 osnovnih škola. Cilj nam je da od naših najmlađih sugrađana krenemo sa edukacijom o reciklaži i odvajanju otpada. Uskoro počinjemo sa realizacijom projekta izgradnje Regionalnog centra za upravljanje otpadom. Od najmlađeg uzrasta krećemo sa edukacijom zašto je važno da se otpad odvaja i da smanjimo količinu otpada – istakla je pomoćnica gradonačelnika za ekologiju Ana Prvanov.

Akcija će biti nastavljena postavljanjem reciklažnih setova za osnovne škole.

Direktorka OŠ „Dragomir Marković“ Marija Marjanović kaže da ova škola posvećuje veliku pažnju razvoju ekološke svesti kod učenika.

– Kroz kontinuirane aktivnosti na polju reciklaže i očuvanja životne sredine smatramo da je obrazovanje u ekologiji jedan od ključnih koraka ka odgovornom i održivom društvu. Imamo izuzetno dobru saradnju sa lokalnom samoupravom, Sektorom za ekologiju i Javnim komunalnim preduzećem koji nam pružaju veliku podršku u realizaciji edukativnih programa i zajedničkih projekata usmerenih ka unapređenju ekoloških navika kod mladih. Naša škola je otvorena za sve oblike saradnje i partnerstva koja doprinose unapređenju obrazovanja, ekologije i kvaliteta života u zajednici. Verujemo da je zajedničko delovanje obrazovnih ustanova lokalne samouprave i komunalnih službi najbolji put ka stvaranju zdravije i odgovornije sredine za buduće generacije – kazala je Marjanović.

O. Milićević

Foto: Screenshot YouTube RTK