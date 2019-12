Dragi Marković, direktor JP „Poslovni centar“: “Unapređenje kvaliteta parkiranja prioritet i u narednoj godini”

O kapitalnim investicijama u prethodnim godinama, aktuelnim projektima i planovima za narednu godinu koji su, kako navodi, usmereni prvenstveno na unapređenje kvaliteta parkiranja na teritoriji grada Kruševca, za portal krusevacgrad.rs govori Dragi Marković, direktor Javnog preduzeća „Poslovni centar“

“Poslovni centar” u kontinuitetu radi na unapređenju svojih usluga, a svaku od poslednjih sedam godina obeležila je po jedna kapitalna investicija, u proseku vredna po 25 miliona dinara obezbeđenih iz sopstvenih sredstava, kazao je Dragi Marković, direktor „Poslovnog centra“ na početku razgovora za naš portal.

– U 2012-toj godini ura]ena je Sika hidroizolacija na krovu Doma sindikata, čime je rešen dugogodišnji problem prokišnjavanja ove zgrade. Naredne godine sagrađeno je prvo zatvoreno parkiralište u gradu, kod Hale sportova, sa 180 parking mesta. U 2014-toj urađena je rekonstrukcija kvantaške pijace, godinu kasnije i kompletna rekonstrukcija Stare zelene pijace, a u 2016-toj urađena je i nadstrešnica od 1.500 kvadrata na kvantaškoj pijaci. Prva fast garaža u gradu, sa 140 parking mesta izgrađena je 2017. godine, na Trgu kosturnice, a već naredne godine i kod Dijagnostičkog centra, sa 130 parking mesta – podsetio je Marković na, po njegovim rečima, najznačajnije investicije realizovane u periodu od 2012. do 2018.godine.

Prioritet – bezbedno i sigurno parkiranje

Objašnjavajući zašto je važno investirati u javne garaže, Marković je kazao da se, osim što je reč o urbanom i sigurnom parkiranju, izgradnjom garaža stiču uslovi i za ukidanje parking mesta na kolovozima i trotoarima, čime se obezbeđuje i nesmetano obavljanje saobraćaja i bezbedno kretanje pešaka.

– Kako je sa izgradnjom fast garaže na Trgu kosturnica samo delimično rešen problem parkiranja u centru grada, u ovoj godini počeli smo izgradnju još jedne garaže, u strogom centru grada, u ulici Žrtava fašizma, trećom po redu u Kruševcu. Time će se regulisati oko 70 odsto od ukupno potrebnih parking mesta na području Grada. Pre svega će biti rasterećen saobraćaj i parkiranje u Brijanovoj ulici, ali i parking prostor ispred stambenih zgrada u Sinđelićevoj koji sada koriste i oni koji nisu stanari tih zgrada – kaže on, dodajući da će se sa ukidanjem parking mesta i proširenjem pešačke staze u Brijanovoj ulici iz pravca Grada ka Autobuskoj stanici, omogućiti i nesmetano kretanje pešaka, pre svega đaka koji svakodnevno koriste autobuski prevoz.

Prema njegovim rečima, kapacitet nove garaže od oko 250 parking mesta, omogućiće i uvođenje više kategorija naplate parkiranja.

– Pored parkiranja po početnom satu, uvešćemo i dnevno parkiranje za one koji imaju potrebu da putuju i ostave automobil na ceo dan, po simboličnoj ceni od 100 dinara za 24 sata. Takođe, za stanare koji žive u zgradama ispred kojih će biti ukinuto parkiranje, uvodi se stanarsko parkiranje. Onde gde pak ostaju parking mesta ispred zgrada, nakon izgradnje garaže, ta mesta će moći da koriste isključivo stanari koji tu žive -kaže direktor „Poslovnog centra“, dodajući da će se sa izgradnjom nove fast garaže i brisanjem određenog broja parking mesta omogućiti i povezivanje biciklističkih staza na potezu Jasički put- Bruski put.

Imamo li naviku da koristimo javne garaže?

Od oko 1.800 parking mesta u gradu, nakon izgradnje dve javne garaže, ukinuto je blizu 500, s tim da će se nakon uređenja centra grada i izgradnje biciklističke staze ukuniti još oko dve stotine.

– Na samom početku, građani nisu imali naviku da svoja vozila parkiraju u javnoj garaži, ali kako vreme prolazi sve više prepoznaju prednosti takvog parkiranja. Cena je ista kao i na parking mestima u gradu- 40 dinara po satu, s tim što su garaže opremljene video nadzorom, pa su i vozila bezbednija. Trenutno je popunjenost kapaciteta najbolja kod Dijagnostičkog centra, oko 70 odsto, dok je na Trgu kosturnice i kod Hale sportova oko 50 odsto. Kako parkiranje u javnim garažama ima više prednosti, verujem da će se taj procenat u narednom periodu povećavati- mišljenja je Marković.

Upitan na prokomentariše Plan idejnog rešenja za rekonstrukciju Trga kosovskih junaka kojim je obuhvaćena i izgradnja podzemne višeetažne garaže, a koji je usvojen na poslednjoj gradskoj skupštini, Marković je kazao da se izgradnja takve garaže ostavljena kao mogućnost.

– To ne znači da će se kada se bude krenulo sa rekstrukcijom Trga, odmah raditi i garaža. Ukoliko bi se nekada ukazala potreba za takvom garažom, važno je bilo da i planski bude obuhvaćena -kratko je obrazložio Marković.

Bioskop – još jedna investicija u ovoj godini

Nakon višedecijske pauze, u ovoj godini ponovo je proradio bioskop u zgradi Doma sindikata, što je još jedan od projekata koji je realizovan u ovoj godini.

– Projekat smo realizovali u saradnji sa beogradskom firmom „Haus of sinemania“ koja je obezbedila kompletnu opremu, dok su radnici Poslovnog centra izveli radove. Reč je o prvom i jedinom bioskopu u Rasinskom okrugu u kome publika može da uživa u filmovima u 3D formatu. Biskopska sala sa 152 mesta uređena je moderno, po svim standardima– kazao je Marković, dodajući da je publika sa oduševljenjem dočekala otvaranje ovog bioskopa, te da je posećenost odlična, posebno vikendom kada su na repertoaru filmovi za decu.

A pored bioskopske sale u zgradi Doma sindikata, Poslovni centar upravqa sa još oko 240 lokala, što budžetu grada godišnje donosi oko 30 miliona dinara.

– Uz redovno tekuće održavanje, uspeli smo da rekonstruišemo lokale koji su bili neuslovni i trenutno je izdato oko 95 odsto poslovnog prostora kojim upravlja Poslovni centar. U ostalih pet odsto su lokali koje je nemoguće sanirati jer su stari i prilićno ruinirani ili su predmet restitucije- objasnio je naš sagovornik. Rekao je i da je, u okviru projekta popisa gradske imovine koji grad Kru{evac sprovodi, uz još nekoliko gradova u Srbiji, u toku popis svih lokala kojima upravlja ovo javno preduzeće.

I naredna godina u znaku bezbednog parkiranja

Pored fast garaže u strogom centru grada, gde su u toku radovi na izgradnji pristupnih saobraćajnica i platoa od oko 3.000 kvadrata, i koja trebalo bi da bude u funkciji u prvoj polovini naredne godine, u narednoj godini, po Markovićevim rečima, akcenat će biti stavljen i na informisanju vozača o broju slobodnih parking mesta.

Uz podsećanje da su u prethodnom periodu, na više lokacija u gradu, postavljeni usmerivači koji vozačima omogućavaju uvid u udaljenost od fast garaža i trenutni broj slobodnih mesta, Marković najavljuje da će se u narednoj godini raditi na takozvanom „sigurnom parkiranju“.

– Plan je da se na početku svake ulice u kojoj postoje parking mesta postave table sa informacijama u broju slobodnih mesta u toj ulici, a sa ciljem da vozači brže i lakše dođu do prvog slobodnog parking mesta- najavljuje on, dodajući i to da su narednoj godini, planirani i radovi na Novoj zelenoj pijaci – rekonstrukcija krovne konstrukcije, postavljanje nove izolacije, te sređivanje mlečnog salona.

Marković na kraju kaže da će se i u narednoj godini nastaviti sa praksom da se sve ono što se bude zaradilo i uštedelo ulaže u poslovne objekte tog preduzeća, kako bi se za korisnike obezbedili što bolji uslovi. Napominje i to da se cene usluga koje pruža „Poslovni centar“ ni u 2020. godini neće menjati

D.P.

Dragi Marković, direktor JP „Poslovni centar“: “Unapređenje kvaliteta parkiranja prioritet i u narednoj godini”

O kapitalnim investicijama u prethodnim godinama, aktuelnim projektima i planovima za narednu godinu koji su, kako navodi, usmereni prvenstveno na unapređenje kvaliteta parkiranja na teritoriji grada Kruševca, za portal krusevacgrad.rs govori Dragi Marković, direktor Javnog preduzeća „Poslovni centar“ “Poslovni centar” u kontinuitetu radi na unapređenju svojih usluga, a svaku od poslednjih sedam godina obeležila je po jedna kapitalna investicija, u proseku vredna po 25 miliona dinara obezbeđenih iz sopstvenih sredstava, kazao je Dragi Marković, direktor „Poslovnog centra“ na početku razgovora za naš portal. - U 2012-toj godini ura]ena je Sika hidroizolacija na krovu Doma sindikata, čime je rešen dugogodišnji problem…